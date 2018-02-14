Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar!

Şampiyonlar Ligi birbirinden zorlu maçlara sahne oldu.Gecenin maçında Juventus sahasında Tottenham'la 2-2 berabere kalırken Manchester City İsviçre'de Basel'i 4-0'lık skorla rahat geçti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 01:45
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Gonzalo Higuain ile öne geçen Juventus, 9. dakikada yine Arjantinli golcünün penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Tottenham'da 35. dakikada sahneye Harry Kane çıktı. İngiliz golcü farkı 1'e indiren golü kaydederken Juventus'a 2018 yılında ilk golü atan futbolcu oldu.

İlk devrenin son dakikasında ise Juventus bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Higuain, bu kez atıştan yararlanamadı ve devreye Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında ise Christian Eriksen, frikikten Buffon'u avladı ve skora dengeyi getiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 7 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

CİTY TURUN KAPISINI ARALADI

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, Basel deplasmanına konuk oldu. 

Saint Jakob-Park'ta oynanan karşılaşmada Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan adeta şov yaptı. 

Mücadelede perde, 14. dakikada Gündoğan'ın golüyle açıldı. 18. dakikada Bernardo Silva farkı 2'ye çıkardı. 23'te Agüero'yla durum 3-0 oldu. 

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Manchester City, soyunma odasına 3-0 önde gitti. 

İkinci yarıya her iki ekip de aynı 11'lerle başladı. 

53. dakikada bir kez daha sahne alan İlkay Gündoğan, kendisinin iki, takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda 90 dakikanın da skorunu belirledi. 

Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun ilk ayağında Basel'i 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finalin kapısını araladı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 01:45
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Juventus
  3. Tottenham
  4. Manchester City
  5. Basel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD istihbaratı Trump’ı uyardı… ‘Dikkat et!’
    1. ABD istihbaratı Trump’ı uyardı…..
    2. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar!
    3. Robben'den flaş Cenk Tosun açıklaması
    4. Amerika’dan küstah açıklama
    5. Kan donduran olay… İstanbul’da 2 ayrı..
    6. Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı…..
    7. Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Kralı..
    8. Cumhurbaşkanı’ndan şehit evine ziyaret
    9. Terör örgütü YPG için yeni kılıf!
    10. Ülke şokta… Trafik kazasında 25’i..
    11. İsrail polisinden Netanyahu’yu şoke..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin şehidinin..
    13. İbadetlerde isteksiz davranmamızın..
    14. Diyarbakır’da polis noktasına alçak..
    15. Netanyahu inkara devam ediyor
    16. Yine Cumhuriyet yine yalan haber… Tek..
    17. O ülkeden FETÖ’ye şok… Mahkeme ceza..
    18. Almanya’da beklenmedik istifa!
    19. Ünlü iş adamına hapis cezası
    20. Ankara’da sürpriz atama… Gökçek’n 48..
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    ABD, Rus tankını vurdu
    ABD, Rus tankını vurdu
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...