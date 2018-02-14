Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Gonzalo Higuain ile öne geçen Juventus, 9. dakikada yine Arjantinli golcünün penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Tottenham'da 35. dakikada sahneye Harry Kane çıktı. İngiliz golcü farkı 1'e indiren golü kaydederken Juventus'a 2018 yılında ilk golü atan futbolcu oldu.

İlk devrenin son dakikasında ise Juventus bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Higuain, bu kez atıştan yararlanamadı ve devreye Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında ise Christian Eriksen, frikikten Buffon'u avladı ve skora dengeyi getiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 7 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

CİTY TURUN KAPISINI ARALADI

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, Basel deplasmanına konuk oldu.

Saint Jakob-Park'ta oynanan karşılaşmada Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan adeta şov yaptı.

Mücadelede perde, 14. dakikada Gündoğan'ın golüyle açıldı. 18. dakikada Bernardo Silva farkı 2'ye çıkardı. 23'te Agüero'yla durum 3-0 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Manchester City, soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıya her iki ekip de aynı 11'lerle başladı.

53. dakikada bir kez daha sahne alan İlkay Gündoğan, kendisinin iki, takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda 90 dakikanın da skorunu belirledi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun ilk ayağında Basel'i 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finalin kapısını araladı.