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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı

Şmpiyonlar Ligi uzun bir aranın ardından Juventus – Tottenham,Basel – Manchester City karşılaşmalarıyla tekrar sahne alıyor.

13 Şubat 2018 Salı 12:47
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

13 Şubat Salı

Basel – Manchester City

İsviçre’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki gurur Basel, İngiltere Premier Ligi’nde fırtına gibi esen Manchester City’i konuk edecek. Bir önceki turda Manchester United, Benfica ve CSKA Moskova’nın olduğu gruptan ikinci çıkan Basel’in işi bu turda çok zor. Premier Lig’de açık ara puan farkıyla liderlik koltuğunda oturan Manchester City ise bu sezon kupanın favorileri arasında gösteriliyor.

Juventus – Tottenham

TRT 1’den şifresiz canlı izlenebilecek Juventus – Tottenham karşılaşması sonucu merakla beklenen maçlardan bir tanesi. İtalya’da oynanacak ilk maçta kıran kırana bir mücadele geçmesi bekleniyor. Barcelona, Sporting Lizbon ve Olympiakos’un bulunduğu gruptan ikinci sırada çıkan Juventus, Seria A’da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Tottenham ise grubunda Real Madrid ve Dortmund’u geride bırakarak sürprize imza atmıştı.

14 Şubat Çarşamba

Porto – Liverpool

Beşiktaş’ın da bulunduğu G Grubu’nu ikinci sırada bitiren Porto, Portekiz Ligi’nde liderlik koltuğunda oturuyor. Sergio Conceiçao’nun çalıştırdığı Portekiz devinin bu turda neler yapacağı merak konusu. İngilizlerin ünlü ekibi Liverpool ise Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor’un olduğu gruptan rahat çıkmıştı.

Real Madrid – PSG

Sonucu merakla beklenen eşleşme ise bu iki ünlü kulüp arasında oldu. Son şampiyon Real Madrid ile yaptığı flaş transferle bu sezon gözünü şampiyonluğa diken PSG arasındaki eşleşmenin ilk ayağı İspanya’da oynanacak. Real Madrid, Tottenham, Dortmund ve APOEL’in bulunduğu grubu ikinci sırada tamamlamıştı. Flaş transferlerle sükse yapan PSG ise, Bayern Münih, Celtic ve Anderlecht’in bulunduğu B Grubu’nu lider tamamlamıştı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:47
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Juventus – Tottenham
  3. Basel – Manchester City

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