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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç oynandı.

02 Kasım 2017 Perşembe 01:21
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu mücadelesinde Monaco ile 1-1 berabere kalırken, grubun diğer maçında Porto, RB Leipzig'i 3-1'le geçti. 

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği Tottenham - Real Madrid maçında ise kazanan taraf 3-1'lik skorla İngiliz ekibi Tottenham oldu.

Günün sonuçları şu şekilde:

E GRUBU
Liverpool - Maribor: 3-0

Sevilla - Spartak Moskova: 2-1

F GRUBU
Napoli - Manchester City: 2-4

Shakhtar Donetsk - Feyenoord: 3-1

G GRUBU
Beşiktaş - Monaco: 1-1

Porto - RB Leipzig: 3-1

H GRUBU
Borussia Dortmund - APOEL Nicosia: 1-1

Tottenham - Real Madrid: 3-1

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 01:21
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