Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu mücadelesinde Monaco ile 1-1 berabere kalırken, grubun diğer maçında Porto, RB Leipzig'i 3-1'le geçti.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği Tottenham - Real Madrid maçında ise kazanan taraf 3-1'lik skorla İngiliz ekibi Tottenham oldu.

Günün sonuçları şu şekilde:



E GRUBU

Liverpool - Maribor: 3-0

Sevilla - Spartak Moskova: 2-1

F GRUBU

Napoli - Manchester City: 2-4

Shakhtar Donetsk - Feyenoord: 3-1

G GRUBU

Beşiktaş - Monaco: 1-1

Porto - RB Leipzig: 3-1



H GRUBU

Borussia Dortmund - APOEL Nicosia: 1-1

Tottenham - Real Madrid: 3-1