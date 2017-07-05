Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Ön Eleme Turu rövanş maçları sona erdi.05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:43
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Ön Eleme Turu rövanş maçları sona erdi.
Sonuçlar şu şekilde;
Infonet Tallinn (Estonya) 0-1 Hibernians (Malta) (İlk maç: 0-2)
Trepca (Kosova) 1-4 Vikingur (Faroe Adaları) (İlk maç: 1-2)
Europa (Cebelitarık) 1-3 The New Saints (Galler) (İlk maç: 2-1)
La Fiorita (San Marino) 0-0 Linfield (Kuzey İrlanda) (İlk maç: 0-1)
Santa Coloma (Andorra) 1-1 Alashkert (Ermenistan) (İlk maç: 0-1)
Bu sonuçların ardından tur atlayan takımlar, Hibernians, Vikingur, The New Saints, Linfield ve Alashkert oldu.