Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:24
Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası A, B, C ve D gruplarında yapılan 8 maçla başladı.

A Grubu'nda Manchester United, konuk ettiği Benfica'yı 2-0 mağlup etti. Öte yandan, Ev sahibi ekip Martial ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Böylece, Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı kalecisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde penaltı kurtaran en genç file bekçisi oldu.

B Grubu'nda sezona flaş transferlerle başlayan Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Anderlecht'i 5-0 yenerek iki maç kala üst tura çıkmayı garantiledi. PSG'de Kurzawa hat-trick yaparken, maçın diğer golleri Verratti ve Neymar'dan geldi.

Grubun diğer maçında Bayern Münih deplasmanda Celtic'i 2-1 mağlup etti ve üst tura yükselmeyi garantiledi.

C Grubu maçında Roma ağırladığı Chelsea'yi 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Roma'da maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmada süre alamadı. Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas, Şampiyonlar Ligi'nde 100. müsabakasına çıktı.

Grubun diğer maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ, ilk deplasman puanını kazandı.

D Grubu'nda lider Barcelona deplasmanda Olympiakos ile golsüz berabere kaldı. İtalyan ekibi Juventus'un Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon ile yaptığı maç ise 1-1 sona erdi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 10:24
  1. Şampiyonlar Ligi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolet mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 liradan satılıyor
    1. Bolet mantarı köylünün geçim kaynağı..
    2. Doğumda anne hayatını kurtaran yöntem
    3. Nemrut Dağı ziyaretçi yoğunluğuna uğradı
    4. 'Plaka tanıma sistemi' İpsala'da..
    5. Bu zamlar enflasyonu yükseltecek
    6. ASELSAN'ın satışları rekora gidiyor
    7. Dışişleri Bakanlığı'ndan New York'taki..
    8. Adil Öksüz hakkında sıcak gelişme,..
    9. FETÖ'nün kara kutusu Adil Öksüz..
    10. Amerika'daki yangının zararı 3,3..
    11. HDP Milletvekili Ziya Pir'e hapis cezası
    12. Güvenlik güçleri teröristlere..
    13. Amerika'da polisin şiddet uyguladığı..
    14. BİG Parti Genel Başkanı Yıldız:..
    15. Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya..
    16. Japonlar yeniden 'Abe' dedi
    17. Libya'da hava saldırısı: 17 ölü,..
    18. Öğretmenlere trenlerde yüzde 50..
    19. FETÖ'cülerden "hesap makinesi"..
    20. İstanbul Beyoğlu’nda 20’ye yakın..
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'