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Şampiyon Trabzonspor oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında, hisseleri 2016'yı yüzde 123,62 yükselişle tamamlayan Trabzonspor rakiplerine fark attı

Şampiyon Trabzonspor oldu
Eklenme: 31 Aralık 2016, 13:32
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Borsa İstanbul'da işlem gören Spor kulüpleri arasında 2016 yılını yüzde 123,62 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret rakiplerine büyük fark etti.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da bütün spor şirketlerinin kazançla kapattığı 2016 yılında spor endeksi de yüzde 57,80 değer kazandı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret yüzde 123,62 değer kazanarak borsada yılı şampiyon olarak tamamlarken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret yüzde 85,19, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 82,80 ve Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 4,84 değer kazandı.

Analistler, Trabzonspor hisselerinin Qatar National Bank (QNB) ile forma göğüs reklamını içeren ana sponsorluk anlaşmasının imzalanması ve yeni stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksinin açılmasının pozitif etkisiyle hisselerinde hızlı yükseliş kaydedildiğini belirtiyor.

Galatasaray'ın hisse senedi fiyatı da kulübün mali yapısındaki tedirginliklere karşın 2016'da yükselişe geçti. Analistler, Riva ve Florya projeleri ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile anlaşma yapılmasının ve kulübün mali bağımsızlık projeleri olarak görülen bu projelerin etkisiyle hisselerin bu yıl değer kazandığını ifade ediyor.

Beşiktaş'ın hisseleri de kulübün Spor Toto Süper Ligde 2015-2016 sezonunu şampiyon olarak tamamlaması ve Vodafone Arena'nın açılışıyla bu yıl yüksek bir performans sergiledi. Kulüp aylık bazda zaman zaman düşüş gösterse de kayıplarını telafi ederek yıllık bazda yatırımcısına kazandırdı.

Fenerbahçe'nin hisseleri de bu yıl artışa geçti ancak Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en düşük performansı sergiledi. Fenerbahçe, geçen sene yatırımcısına kar ettiren tek spor kulübü olurken, bu yıl da yükselişi sürdürse de getirisi rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın şike davaları ile ilgili beraat kararlarının Yargıtay tarafından onanması ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligindeki başarısının hisse fiyatlarına pozitif yansıdığı ancak önceki yılki yükselişinin de etkisiyle bu yıl alışların sınırlı kaldığı kaydedildi.

4 büyükler arasında en fazla piyasa değerine ise Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe'nin 1 milyar 131 milyon lira piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe'yi 960 milyon lira ile Beşiktaş, 699 milyon 133 bin lira ile Galatasaray ve 284 milyon lira ile Trabzonspor takip ediyor.

 
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