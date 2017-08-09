Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şampiyon sporculardan Akgül’e ziyaret

Yeni Mamak Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:24
Şampiyon sporculardan Akgül’e ziyaret

YENİ AKİT / ANKARA -  2017 yılına Avrupa başarısı, Türkiye şampiyonlukları sığdıran ve ilçenin gurur kaynağı olan sporcular, yeni hedefleri hakkında Akgül'e bilgi verdi. Akgül, "Belediye olarak sportif alanda oluşturduğumuz altyapı, yatırım ve üst düzey organizasyonun meyvelerini almak gurur verici" dedi.

MAMAK’IN GURURU OLDULAR

Lisanlı 291 sporcusu bulunan Yeni Mamak Spor Kulübü sporcularının bu yıl katıldığı organizasyonlarda aldığı başarılar ise şöyle, Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonası’nda birinci olan Yeliz Altın, gösterdiği performans milli takıma kabul edildi. Altın Avrupa’da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselerek Mamak’a büyük bir gurur yaşattı. Burdur’da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’nda birinci olan Efe Tozluyurt ise Avrupa’da ülkemizi temsil etmek üzere milli takıma çağrıldı. Alt Miniklerde Ahmet Akbaş Türkiye Şampiyonu olurken, 15 Temmuz Şehitleri Anma Boks Turnuvası’nda ise farklı sikletlerde 8 Yeni Mamak Spor Kulübü sporcusu birinci, 5 sporcuda ikinci oldu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 21:24
  1. Mamak Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Eyüp B. Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
    1. Eski Eyüp B. Başkan Yardımcısı..
    2. Sokaktaki canlıları besleme..
    3. Toplumsal Yalnızlık Çağın Sorunu
    4. Sneijder Kılıçdaroğlu'ndan daha vefalı..
    5. Ölümün nasıl bir şey olduğunu merak..
    6. Psikopatlar "daha iyi" yalan söylüyor
    7. Şampiyon sporculardan Akgül’e ziyaret
    8. F-4E uçağı, meraklı ziyaretçilerini..
    9. Öğrenci vefası...Şehit öğretmenlerinin..
    10. Büyükşehir’den 3 yeni kentsel dönüşüm..
    11. Altındağ yaz okullarında engelsiz..
    12. Hatıra Yaz Okulu öğrencilerinden..
    13. AK Parti'den 'tek tip' açıklaması
    14. İlkel yollarla muhteşem balık pişirme..
    15. Hasbahçe Kağıthane Evleri'nde Lansman..
    16. Kweuke, Erdoğan'a Türkçe söz verdi!
    17. Başkan Hasan Can Ümraniyespor..
    18. Yalçın: Biz, 14 Ağustos'ta Hükümetin..
    19. İHH’dan Musul halkına yardım
    20. Hasanoğlu İnşaat, Suudi Arabistan'lı..
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Rusya ve ABD...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Rusya ve ABD...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...