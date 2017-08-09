Şampiyon sporculardan Akgül’e ziyaret

YENİ AKİT / ANKARA - 2017 yılına Avrupa başarısı, Türkiye şampiyonlukları sığdıran ve ilçenin gurur kaynağı olan sporcular, yeni hedefleri hakkında Akgül'e bilgi verdi. Akgül, "Belediye olarak sportif alanda oluşturduğumuz altyapı, yatırım ve üst düzey organizasyonun meyvelerini almak gurur verici" dedi.

MAMAK’IN GURURU OLDULAR



Lisanlı 291 sporcusu bulunan Yeni Mamak Spor Kulübü sporcularının bu yıl katıldığı organizasyonlarda aldığı başarılar ise şöyle, Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonası’nda birinci olan Yeliz Altın, gösterdiği performans milli takıma kabul edildi. Altın Avrupa’da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselerek Mamak’a büyük bir gurur yaşattı. Burdur’da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’nda birinci olan Efe Tozluyurt ise Avrupa’da ülkemizi temsil etmek üzere milli takıma çağrıldı. Alt Miniklerde Ahmet Akbaş Türkiye Şampiyonu olurken, 15 Temmuz Şehitleri Anma Boks Turnuvası’nda ise farklı sikletlerde 8 Yeni Mamak Spor Kulübü sporcusu birinci, 5 sporcuda ikinci oldu.