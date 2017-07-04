Şamlar Tabiat Parkı bisiklet parkuru açıldı

Şamlar Tabiat Parkı’nda oluşturulan bisiklet parkuru ile amatör ve profesyonel bisikletçiler doğayla içe içe yeni bir alana kavuştu. Şamlar 5. kapıda faaliyete geçen parkur, koşu ve yürüyüş alanı olarak da kullanılabilecek.

Hafta sonu, ailesi ve yakınlarıyla keyifli bir etkinliğe katılmak isteyen sporcular Şamlar 5.kapı’da buluştu. Yeni kurulan bisiklet ve koşu parkurunu deneyen vatandaşlar belediyenin ücretsiz olarak verdiği bisikletlerle ter döktü. Ormanın içerisinde amatör ve profesyonel tüm sürücülerin rahatlıkla geçebileceği parkuru tamamlayan vatandaşlar turun sonunda aldıkları bisikletleri teslim etti.

Oksijeni bol, doğayla iç içe spor imkanı

İnsanların harekete geçmesini sağlayarak sağlıklı yaşama destek olmak amacıyla Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü’nün projelendirdiği, sportif aktivite ve organizasyonların yapılacağı Şamlar 5.kapı, spor yapmak isteyen herkese hafta içi ve hafta sonu hizmet verecek. Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri bu hizmetler için tüm fiziki imkanlar hazırlanırken, ziyaretçilere sadece doğayla iç içe, temiz bir havada spor yapmak kalacak.

Ücretsiz bisiklet imkanı

Koşu, yürüyüş ve bisiklet sürüşünün yapılabileceği iki parkurun bulunduğu spor alanında kısa parkur günlük spor için kullanılırken, uzun parkurdan yarış ve büyük müsabakalarda faydalanılabilecek. 3.2 km uzunluğundaki kısa parkurda vatandaşlar haftanın her günü belirli saatler aralığında gelerek oluşturacakları kayıtla bisikletlerini alabilecek ve ormanın içerisinde sporunu yapabilecek. Dileyen vatandaşlar kendi bisikletleri ile de parkurdan faydalanabilecek. Aynı zamanda yürüyüş ve koşu yapmak isteyen vatandaşlarda kısa parkurdan faydalanabilecek.