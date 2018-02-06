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Samir Nasri'ye sürpriz talip!

Bacary Sagna'yı transfer eden Benevento'nun, bonservisi ellerinde olan Nasri ve Alexandre Song'u da transfer etmek istediği açıklandı.

06 Şubat 2018 Salı 10:43
Samir Nasri'ye sürpriz talip!

Antalyaspor'un sözleşmesini feshettiği Fransız yıldız Samir Nasri'nin yeni takımını duyurdular.

Antalyaspor'a büyük umutlarla transfer olan ancak bekleneni veremeyen Samir Nasri'nin Serie A'nın son sırasında Benevento forması giyeceği iddia edildi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Benevento, Samir Nasri'yi kadrosuna katmak için bir süredir çalışmalara başladı ve transferde sona yaklaştı.

Benevento'nun Nasri'nin dışında Rubin Kazan ile yollarını ayıran Alex Song için de girişimde olduğu belirtildi. Serie A ekibi Benevento, Fransız savunma oyuncusu Bacary Sagna'yı kadrosuna katmıştı. Benevento, Serie A'da 23 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alabildi ve 7 puanla son sırada bulunuyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:43
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