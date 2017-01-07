Samir Nasri futboldan 4 yıl men edilebilir

Sevilla'da forma giyen Fransız futbolcu Nasri'ye, bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirdiği için Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından soruşturma başlatıldı. Yıldız oyuncunun kanında izin verilenin dışında bir değer tespit edilirse futboldan 4 yıl men edilebileceği öğrenildi.

Samir Nasri futboldan 4 yıl men edilebilir
Eklenme: 07 Ocak 2017, 10:29
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La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen ve uzunca bir dönem adı Beşiktaş'la anılan Samir Nasri'ye doping soruşturması açıldı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından açılan soruşturmanın nedeni, Fransız yıldızın Los Angeles'ta bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirmesi.

Durum klinik çalışanı kadının şirketin reklamını yapmak için Nasri'yle olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıktı. WADA ise bu görüntü üzerine Fransız oyuncuya doping soruşturması başlattı. Nasri'nin kanında yasaklı bir maddeye rastlanması ya da doping ajansının belirlediği değerlere aykırı bir durum olması halinde oyuncunun futboldan 4 yıl men edilebileceği belirtildi.




(Yeni Şafak)
 
EtiketlerBeşiktaşSevillaLos Angeles
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