Samir Nasri futboldan 4 yıl men edilebilir

La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen ve uzunca bir dönem adı Beşiktaş'la anılan Samir Nasri'ye doping soruşturması açıldı.



Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından açılan soruşturmanın nedeni, Fransız yıldızın Los Angeles'ta bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirmesi.



Durum klinik çalışanı kadının şirketin reklamını yapmak için Nasri'yle olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıktı. WADA ise bu görüntü üzerine Fransız oyuncuya doping soruşturması başlattı. Nasri'nin kanında yasaklı bir maddeye rastlanması ya da doping ajansının belirlediği değerlere aykırı bir durum olması halinde oyuncunun futboldan 4 yıl men edilebileceği belirtildi.







(Yeni Şafak)