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Samir Nasri Antalya'ya geldi!

Yıldız futbolcu Samir Nasri, Antalyaspor ile transfer görüşmeleri yapmak kente geldi.

20 Ağustos 2017 Pazar 14:31
Samir Nasri Antalya'ya geldi!

Bonservisi Manchester City'de bulunan Samir Nasri, kırmızı-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak için Antalya'ya geldi. Nasri'yi, havalimanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Antalyaspor, dev kulüplerde forma giyen Nasri ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Nasri'nin yıllık 4 milyon Euro + bonus alacağı belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 14:31
  1. Antalyaspor
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