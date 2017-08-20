Samir Nasri Antalya'ya geldi!
Yıldız futbolcu Samir Nasri, Antalyaspor ile transfer görüşmeleri yapmak kente geldi.20 Ağustos 2017 Pazar 14:31
Bonservisi Manchester City'de bulunan Samir Nasri, kırmızı-beyazlılarla transfer görüşmeleri yapmak için Antalya'ya geldi. Nasri'yi, havalimanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.
Antalyaspor, dev kulüplerde forma giyen Nasri ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Nasri'nin yıllık 4 milyon Euro + bonus alacağı belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı bildirildi.