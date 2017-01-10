Şam’ın Sünni aşiret açılımı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı hattındaki sınır boyunun terörden temizlenmesi ve harekatın el-Bab'ta yoğunlaşması Şam yönetimi ve İran'ın aşiret kartını açmasına neden oldu. Son 1 aydır Şam ve Tahran'ın temsilcileri, Suriye kuzeyindeki aşiret reisleriyle temas kurmaya başladı. Asıl amaç ise Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türkiye'nin terörle mücadelesini sabote etmek.



HASEKE'YE VALİ ATANDI!



Geçtiğimiz ay askeri olarak PKK kontrolünde olan ancak rejimin tüm unsurlarıyla varlığına devam ettiği Haseke'ye yeni bir vali atandı. Ceyiz Mahmud el Musa adında Sünni bir Arap olan yeni Haseke valisi 61 yaşında, askeri pilot ve askeri akademide doktora yaptı. Valinin öncelikli görevleri arasında bölgede Arap aşiretlerle rejim arasında kopan bağı yeniden güçlendirmek de bulunuyor. Rejimin Sünni aşiret açılımı bununla da sınırlı kalmadı. İran'ın da desteğiyle Deyr ez Zor bölgesinde bulunan Arap aşiret reisleri de bu yeni açılımın ajandasına girdi. İlk olarak Bekara aşireti lideri Nevaf el Beşer ikna edilerek rejimle uyumlu çalışma kararı alındı.



HATAY'DA GİZLİ GÖRÜŞME



Rejimin kendi safına çekmeye çalıştığı büyük Arap aşiretlerden diğerleri ise Akiydet ve Çehşiyat aşiretleri. İddialara göre İran ve Şam yönetimi ikinci kişiler vasıtasıyla Hatay'da Akiydat aşiretiyle görüştü. Aşiretlere para, askeri yardım var savaş sonrası yerel yönetimlerde etkinlik sözü verildi. Bu aşiretlerin uzantıları Fırat Kalkanı Harekatı'nı kapsayan alanlarda da bulunuyor.



RAKKA'YA AŞİRETLERİ SÜRECEK



Şam'ın buradaki asıl amacının ise Bab'dan sonra Münbiç ve olası Rakka-Tel Abyad operasyonlarını baltalamak. Türkiye, Münbiç'in PKK, Rakka'nın ise DAEŞ'ten alınması ısrarını sürdürüyor. ABD ise PKK'nın Münbiç'ten çıkmasında gönülsüz davranırken Rakka'ya ise PKK'nın girmesinden yana. Suriyeli kaynaklara göre, rejim aşiretleri yanına çekebilirse Rakka operasyonunda PKK'nın dışında bu aşiret güçleri de Şam'ın vekilleri olarak kullanılacak.



Her şeyi müzakere etmeye hazırım



Esed, çatışan taraflar arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek görüşmelerde her konuyu müzakere etmeye hazır olduklarını söyledi. Esed, Fransız basınına verdiği röportajında, Astana'daki siyasi müzakerelerin tarihi belirlendiğinde delegasyon gönderme niyetinde olduklarını belirtti. Astana'da yapılacak siyasi görüşmelerde “Her konuyu müzakere etmeye hazırız.” diyen Esed, şöyle devam etti: “Krizi sona erdirecek ya da Suriye'nin geleceğini konuşacak müzakereler için sınır yok.” Esed, “Devlet başkanlığınızla ilgili konuyu dahi görüşmeye hazır mısınız?” sorusu üzerine, şu yanıtı verdi: “Evet ama bu anayasaya bağlı" dedi.



Amerika'dan 100 milyon dolar









Suriye'deki kalabalık aşiretlerden Enize aşireti lideri Ahmet Carba ise ABD tarafından Suriye'nin geleceğinde bir aktör olarak kullanılmak isteniyor. Carba'ya ABD tarafından 100 milyon dolar ödeme yapıldığı Suriye'de konuşulan iddialar arasında. Kendi aşiretinden Kuvvet el Nuhba isimli bir askeri grup da kuran Carba bu grubu PKK güdümlü Suriye Demokratik Güçleri'nin emrine vermiş durumda. Geçtiğimiz aylarda Carba'nın Gaziantep'teki bürosu emniyet güçleri tarafından basılmış ve büro kapatılmıştı.