İşte o açıklama;

“Ümmetimiz artık, her gün, her bölgede, her savaşta yeniden doğuyor. Tıpkı Bedir’deki zaferler gibi… Tıpkı günahlar ve isyanlar sebebiyle Uhud’daki yenilgi gibi… Ardından Hamrau’l Esed gazvesindeki, teşvik ve maneviyat dirilişi gibi… Aynı Huneyn’de çokluğumuza güvenmemiz gibi… Sonra Allah tarafından bir uyarı gelir; ki bu uyarı, bazen bir hezimet olmuştur. Sonra Rabbimiz Allah’a döneriz ve O’na (subhanehu ve teala) tevbe ederiz. Sonra Allah’ın nusreti/yardımı tekrar iner.”