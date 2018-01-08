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Samime Sanay'ın davası sonuçlandı! Hizmetçisinden davacı olmuştu

Türk sanat müziği sanatçısı Samime Sanay, Moldova uyruklu hizmetçisinin kendisini soyduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:46
Samime Sanay'ın davası sonuçlandı! Hizmetçisinden davacı olmuştu

Türk sanat müziği sanatçısı Samime Sanay, Moldova uyruklu hizmetçisinin kendisini soyduğunu ileri sürdü. Sanay; 18 Mayıs'ta savcılığa başvurarak, Moldova uyruklu Anna A. isimli bir kadının evine temizlik yapmak için geldiğini ve olaydan sonra evde bazı eşyalarının kaybolduğunu söylemişti. Sanatçı, ziynet eşyalarıyla birlikte değerli birkaç parça kişisel eşyasının daha kaybolduğunu beyan ederek, Anna A.'nın cezalandırılmasını istedi.

DELİL BULUNAMADI

Savcılık, Sanay'ın şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giden Sanay, ifade verdi.

TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Sanay'ın iddialarını kanıtlayacak bir delil bulunamadığı belirtilerek dosya takipsizlikle sonuçlandırıldı. (Dilek Yaman-Sabah)

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 12:46
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