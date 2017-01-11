Şamil Tayyar'dan şok iddia: Ajanlar orada cirit atıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne 2 terörist, canlı bomba eylemi düzenlemeye çalıştı. Eylemi fark eden polislerle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir terörist öldürüldü, 1 polis hafif yaralandı. Saldırının ardından kaçan bir terörist ise yakalandı.



Tayyar katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı;



DEAŞ teröristlerini Türkiye'ye sokabiliyordu. İstihbarat örgütlerinin cirit attığı bir şehirden bahsediyoruz. Bu kadar karanlık kirli elin olduğu şehirde verilen mücadelenin insan üstü olduğunu düşünüyorum. Bunun ismini ben ifade etmek istiyorum. Amerikan gizli servisinin de özel olarak çalıştığı şehirlerden birisidir Gaziantep.