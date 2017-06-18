Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun düşmesine ilişkin olay yorum

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve 4. gününe giren sözde adalet yürüyüşü sırasında kayıp düşmesini değerlendirdi. Sosyal medya hesabı Twiter üzerinden açıklama yapan Tayyar, Kılıçdaroğlu’nun kayıp düşmesini normal, telafisi mümkün ve insani bir durum olarak yorumlayarak asıl meseleyi açıkladı.

KEŞKE MİLLETİN GÖZÜNDEN DÜŞMESEYDİ

Bu olayın herkesin başına gelebileceğini ifade eden Tayyar, “Asıl sorun şu; keşke milletin gözünden düşmeseydi.” dedi.

Kılıçdaroğlu sözde adalet yürüyüşünde yere kapaklandı