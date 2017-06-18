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Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun düşmesine ilişkin olay yorum

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde adalet yürüyüşü sırasında kayıp düşmesini değerlendirdi.

18 Haziran 2017 Pazar 14:24

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve 4. gününe giren sözde adalet yürüyüşü sırasında kayıp düşmesini değerlendirdi. Sosyal medya hesabı Twiter üzerinden açıklama yapan Tayyar, Kılıçdaroğlu’nun kayıp düşmesini normal, telafisi mümkün ve insani bir durum olarak yorumlayarak asıl meseleyi açıkladı.

KEŞKE MİLLETİN GÖZÜNDEN DÜŞMESEYDİ

Bu olayın herkesin başına gelebileceğini ifade eden Tayyar, “Asıl sorun şu; keşke milletin gözünden düşmeseydi.” dedi.

Kılıçdaroğlu sözde adalet yürüyüşünde yere kapaklandı

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 14:24
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Şamil Tayyar
  • hamidohamido6 dk önce
    Düşe kalka çıktımben bu yokuşu. yalvardı ardından gelen olmadı...
  • Levent 15Levent 1527 dk önce
    İyi de milletin gözünden düşmesi için önce milletin gözüne girmiş olması gerekmiyor mu?
  • abdullahabdullah44 dk önce
    Arkadaş ne gıcık bir reklam politikanız var Kuveyt türk reklamından dolayı videoyu açamadım. Kapat aç aynı reklam.Zorlamı seyredeceğiz. Kardeşim vatandaş istemezse ikincide zorlama. Zorlarsan adamı mübarek gün dellendirirsin sonrada telefondan silinirsin.
  • AdilcevazliAdilcevazli1 sa önce
    Vatamn hainlerrine destek verenKILICDAROGLUNA yaziklar olsun.SEHITLERIMIZ icunbuyuruyusu yapsaydin herkesinsevgisinikazanirdin.Amasimdiaksinebastasehitlerimizolmak uzereherkesin nefretini kazandin.AslaveaslaSEHITLERIMIZINKANIHELALDegilsanam...
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