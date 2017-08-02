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Şamil Tayyar'dan yeni komuta kademesi kararlarına ilk yorum geldi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, YAŞ toplantısında alınan TSK’daki yeni komuta kademesi kararlarını değerlendirdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:05
Şamil Tayyar'dan yeni komuta kademesi kararlarına ilk yorum geldi

YENİAKİT.COM.TRBaşbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başlayan ve yaklaşık 4 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Toplantıda 3 kuvvet komutanlığında değişikliğe gidildi.

YAŞ toplantısında alınan kararlara ilk yorum AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’dan geldi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Tayyar, komuta kademesindeki yeni atamaların memnuiyet verici olduğunu söyleyerek, “Özellikle Yaşar Güler Paşanın KK Komutanı olmasına sevindim. Hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:05
  1. Çankaya Köşkü
  2. Şamil Tayyar
  3. Binali Yıldırım
  4. Binali Yıldırım'ın avukatı
  5. YAŞ kararları
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