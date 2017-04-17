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Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın danışmanı Şükrü Kartepe'ye eleştiri

Ak Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar katıldığı canlı yayında, referanduma kısa süre kala eyalet sistemi tartışmalarının fitilini ateşleyen Şükrü Karatepe'ye eleştiride bulundu.

Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın danışmanı Şükrü Kartepe'ye eleştiri
Eklenme: 17 Nisan 2017, 11:06

Ak Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar katıldığı canlı yayında referandum sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin referandum öncesi "eyalet sistemi" açıklamalarını hatırlatan Tayyar, yapılan açıklamanın etkisinin fazla olduğunu belirtti. Bu eyalet tartışması ortaya çıkınca Karatepe'nin görevden alınması gerektiğini söyleyen Tayyar, görevden alınsaydı en az 2 puan fark edeceğini iddia etti.

 
EtiketlerŞükrü KaratepeŞamil Tayyarreferandum
HABER YORUMLARI
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Şanlıurfa

Sn.Şamil bey doğru söylüyor. Karatepe istifa etmesi gerekir. Ayrıca Sn. Cumhurbaşkanımızın Baş danışmanları bana göre biraz fazla gözden geçirmek gerekir.

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reis sevdalısı

reeceepp tayyippp erdoooğan recep tayyip erdoğan.

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