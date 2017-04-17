Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın danışmanı Şükrü Kartepe'ye eleştiri

Ak Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar katıldığı canlı yayında referandum sonuçlarını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin referandum öncesi "eyalet sistemi" açıklamalarını hatırlatan Tayyar, yapılan açıklamanın etkisinin fazla olduğunu belirtti. Bu eyalet tartışması ortaya çıkınca Karatepe'nin görevden alınması gerektiğini söyleyen Tayyar, görevden alınsaydı en az 2 puan fark edeceğini iddia etti.
Ak Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar katıldığı canlı yayında referandum sonuçlarını değerlendirdi.