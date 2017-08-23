Şamil Tayyar'dan bomba yorum: Meral Akşener'i şimdiden paketlemişler

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, MHP’den istifa eden ve FETÖ destekli Meral Akşener’in safına katılan Koray Aydın’ın “2019 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener” olacak ifadesine ilginç bir yorum getirdi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajında milletvekili statüsü taşıyan birinin Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir şansının olmadığını hatırlatan Tayyar, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koltuğuna talip olduğunu, Koray Aydın’ın ise Meral Akşener’in koltuğuna talip olduğunu söyleyerek, “Akşener'i şimdiden paketlemişler!” dedi.