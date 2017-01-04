Şamil Tayyar, hainlerin alçak planını açıkladı

AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar ' Türkiye'de 12 Eylül şartlarının hazırlanması için atmosfer oluşturuluyor. Bu terör eylemleri birbirinden bağımsız değerlendirmemeli. ' ifadelerini kullandı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Beyaz Tv'de ekrana gelen Son Söz programında önemli açıklamalar yaptı.



12 EYLÜL ŞARTLARI HAZIRLANIYOR



Türkiye'de yapılan terör eylemlerinin bir amacı olduğuna dikkat çeken Tayyar 'Büyükelçi sukiastı, Ankara saldırısı, Gaziantep saldırısı, Reina saldırısı birbirinden bağımsız ve tek başına değerlendirmeyin. Türkiye'de 12 Eylül şartları hazırlanıyor.' diye konuştu.



Tayyar şu ifadeleri kullandı;



EYLEMLER SERİYE BAĞLANACAK



Bu eylemler bir süre sonra seriye bağlanacak ve 'Bak gördünüz mü? Artık bu ülke yönetilmiyor. Her yerde bombalar patlıyor' diyecekler. Bir taraftan da ekonomiyi çökertmeye çalışıyorlar.



ASKER DARBE YAPACAK



Oluşturulmak istene atmosferin daha ileri bir seviyeye gelmesi için ihtiyaç duydukları hadiseler var. Mesela Alevi-Sünni çatışması, Türk-Kürt çatışması, Ateist-İnançlı arasında çatışma oluşturulması gibi bir çok provokatif hadiselerin gerçekleşmesi. Bunu da başarırlarsa, TSK bundan vazife çıkarak ve onların hesabına göre Türkiye'de asker darbe yapacak. Bu eylemlerin tek başına bir sonuç getirmesi beklenmiyor.