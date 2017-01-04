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Şamil Tayyar, hainlerin alçak planını açıkladı

AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar ' Türkiye'de 12 Eylül şartlarının hazırlanması için atmosfer oluşturuluyor. Bu terör eylemleri birbirinden bağımsız değerlendirmemeli. ' ifadelerini kullandı.

Eklenme: 04 Ocak 2017, 11:01
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AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar ' Türkiye'de 12 Eylül şartlarının hazırlanması için atmosfer oluşturuluyor. Bu terör eylemleri birbirinden bağımsız değerlendirmemeli. ' ifadelerini kullandı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Beyaz Tv'de ekrana gelen Son Söz programında önemli açıklamalar yaptı. 

12 EYLÜL ŞARTLARI HAZIRLANIYOR

Türkiye'de yapılan terör eylemlerinin bir amacı olduğuna dikkat çeken Tayyar 'Büyükelçi sukiastı, Ankara saldırısı, Gaziantep saldırısı, Reina saldırısı birbirinden bağımsız ve tek başına değerlendirmeyin. Türkiye'de 12 Eylül şartları hazırlanıyor.' diye konuştu. 

Tayyar şu ifadeleri kullandı;

EYLEMLER SERİYE BAĞLANACAK

Bu eylemler bir süre sonra seriye bağlanacak ve 'Bak gördünüz mü? Artık bu ülke yönetilmiyor. Her yerde bombalar patlıyor' diyecekler. Bir taraftan da ekonomiyi çökertmeye çalışıyorlar. 

ASKER DARBE YAPACAK

Oluşturulmak istene atmosferin daha ileri bir seviyeye gelmesi için ihtiyaç duydukları hadiseler var. Mesela Alevi-Sünni çatışması, Türk-Kürt çatışması, Ateist-İnançlı arasında çatışma oluşturulması gibi bir çok provokatif hadiselerin gerçekleşmesi. Bunu da başarırlarsa, TSK bundan vazife çıkarak ve onların hesabına göre Türkiye'de asker darbe yapacak. Bu eylemlerin tek başına bir sonuç getirmesi beklenmiyor. 

 
EtiketlerŞamil Tayyar12 Eylül darbesi
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Ferhat

Son zamanlarda Ülkemize karsi yapilan bütün terör olaylari ülkemizde kaos ortami yaratma amaci tasiyan ve ülkemizi uluslararasi itibarsizlastirmaya yönelik bir amac gütmekte malesef. Türkiyenin rönesansci humanist globel güclerin kontrolünden cikmasinda atmis oldugu adimlari hazmedemeyen bati zihniyeti ülkemizdeki milli iradeyi sahiplenen ve siyasal islami panzehir olarak benimseyen iktidari tasfiye edip tekrar global güclerin yörüngesine sokmaya calismalrindan kaynaklanmakta. Allah ülkemizi hayasiz topluluklarin esaretinden kurtulmayi nasip eylesin insallah.

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