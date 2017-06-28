Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin Afrin’ndeki terör örgütü YPG mevzilerini vurması sonrası açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Tayyar, ABD’nin terör örgütü ile bölgeyi tahkim etmeye çalıştığını ifade etti.

YENİ SÜRPRİZLER KAPIDA

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü mevzilerini vurmasını da değerlendiren Tayyar, bu gelişmenin yeni sürprizler doğurabileceğini de sözlerine ekledi. Tayyar'ın açıklamaları 'yeni operasyonların işareti' şeklinde yorumlandı.