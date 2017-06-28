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Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin terör örgütü YPG mevzilerini vurması sonrası yeni sürprizlerin yaşanabileceğini söyledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:36
Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda

YENİAKİT.COM.TRAK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin Afrin’ndeki terör örgütü YPG mevzilerini vurması sonrası açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Tayyar, ABD’nin terör örgütü ile bölgeyi tahkim etmeye çalıştığını ifade etti.

YENİ SÜRPRİZLER KAPIDA

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü mevzilerini vurmasını da değerlendiren Tayyar, bu gelişmenin yeni sürprizler doğurabileceğini de sözlerine ekledi. Tayyar'ın açıklamaları 'yeni operasyonların işareti' şeklinde yorumlandı.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:36
  1. Şamil Tayyar
  2. ABD
  3. YPG
  4. PKK
  • eren eren45 dk önce
    Chp nin hem şehitler için hemde terör örgütlerine yardım eden abd ve almanyayı protesto için iki şehirlerarası yürüyüş yapmasını bekliyyoruz.Uğur Dündar'ın halktv canlı telefon bağlantısında yürüyüş yapanlara tüm vatanseverler gevşemeden yürüyüşe ddevam etmeli sözüne binaen
  • RasimRasim1 sa önce
    Elhamdülillah!
  • Alp Alp 1 sa önce
    Saflar belli olsun. Dost düşman açığa çıksın. Siyonist ortakları açığa çıksın. Bi zahmet devlette düşman ve sevicilerinin icabına baksın.
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