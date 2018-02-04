THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Samet Aybaba: Karşınızda G.Saray var...

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 22:10
Samet Aybaba: Karşınızda G.Saray var...

Samet Aybaba, yaptığı açıklamada özellikle ilk yarıda çok etkili olduklarını söylerken, takımını kutladı.

Aybaba ilk yarıda baskılı oynadıklarını söyledi ve ''Öncesinde kaybettiklerimize yanıyoruz. Oyunun büyük bölümünde baskılı oynadık, özellikle ilk yarı. Savunmada da Gomis'e yakın markaj uyguladık. Tabii futbol bu, başta işler iyi giderse eliniz rahatlıyor'' ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba, 75'ten sonra biraz düştüklerini de söylerken ''Karşınızda Galatasaray var, takımımızın temposu 75'ten sonra biraz düştü. Böyle oyuncularım var diye gurur duyuyorum. Arkadaşlarımı kutluyorum. Sivasspor sahadaki futboluyla bana inanılmaz keyif vermeye başladı'' dedi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 22:10
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li isimden AK Parti'ye övgü
    1. CHP'li isimden AK Parti'ye övgü
    2. Davutoğlu hakkında sert sözler…
    3. Arap dünyasını korkutan kehanet!....
    4. Sudan ve Güney Sudan sınırı askerden..
    5. ‘Türkiye boyun eğecek ülke değil!’
    6. Afrin’de terör örgütüne büyük şok…..
    7. Zirve derken tepetaklak… Aslan..
    8. Neden 55 numara? Yuto Nagatomo anlattı
    9. Yıldırım: Bir çift sözümüz var,..
    10. Terör örgütlerine gönderilen ağır..
    11. İngiltere Premier Lig'de çılgın düello!
    12. Galatasaray'a bir şok daha! Yıldız..
    13. Samet Aybaba: Karşınızda G.Saray var...
    14. Darmık Dağı ve çevresi havadan karadan..
    15. Eşini öldürüp gazetecilere röportaj..
    16. Türk hackerlar YPG'nin sözde..
    17. Abdurrahim Albayrak'dan hakem isyanı!..
    18. Yemen'de binlerce insan barınaksız kaldı
    19. Siyonist General: 2018'de Gazze'de..
    20. 'Korku düzenini yok edeceğiz diyenler,..
    Ordu’da sahilde tesadüfen gördü hemen yetkililere haber verdi… Esrarengiz cihaz bulundu
    Ordu’da sahilde tesadüfen gördü hemen yetkililere haber verdi… Esrarengiz cihaz bulundu
    TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi
    TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi
    Adnan Oktar’a büyük şok! Harekete geçtiler…
    Adnan Oktar’a büyük şok! Harekete geçtiler…
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Kayıp 879 tır
    Kayıp 879 tır

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'