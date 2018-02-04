Samet Aybaba: Karşınızda G.Saray var...

Samet Aybaba, yaptığı açıklamada özellikle ilk yarıda çok etkili olduklarını söylerken, takımını kutladı.

Aybaba ilk yarıda baskılı oynadıklarını söyledi ve ''Öncesinde kaybettiklerimize yanıyoruz. Oyunun büyük bölümünde baskılı oynadık, özellikle ilk yarı. Savunmada da Gomis'e yakın markaj uyguladık. Tabii futbol bu, başta işler iyi giderse eliniz rahatlıyor'' ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba, 75'ten sonra biraz düştüklerini de söylerken ''Karşınızda Galatasaray var, takımımızın temposu 75'ten sonra biraz düştü. Böyle oyuncularım var diye gurur duyuyorum. Arkadaşlarımı kutluyorum. Sivasspor sahadaki futboluyla bana inanılmaz keyif vermeye başladı'' dedi.