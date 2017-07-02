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Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu açıklandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:24
Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Düzenlenen saldırının dışında 2 patlamanın daha yaşandığı öğrenildi.

Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca bombalı araçla düzenlenen saldırının dışında 2 patlamanın daha yaşandığı bildiriliyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:24
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