Şam’da bombalı saldırı: 23 kişi öldü

İlk saldırıda Tahrir Meydanı’nda bir canlı bombanın kendini havaya uçurduğu belirtildi. Diğer iki saldırının ise bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Rejimin haber ajansı SANA’da havaalanı yolunda ve AmaraMahallesi’nde üç bomba yüklü aracın tespit edildiği, araçlardan birindeki saldırganın polisin takibi sırasında aracı patlattığı belirtildi.