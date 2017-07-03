Şam’da 3 farklı bombalı saldırı!

Suriye devlet televizyonu, başkent Şam’da 3 bombalı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Sabahın erken saatlerinde Tahrir Meydanı yakınlarında gerçekleştirilen saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtilirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlk saldırıda Tahrir Meydanı’nda bir canlı bombanın kendini havaya uçurduğu belirtildi. Diğer iki saldırının ise bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi.