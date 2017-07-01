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Şambayat’tabin 200 dönümlük arazide anız yandı

Adıyaman’ın Besni ilçesi Şambayat beldesi yakınlarında yakılan anız bin 200 dönümlük araziyi küle çevirdi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:52
Şambayat’tabin 200 dönümlük arazide anız yandı

Edinilen bilgiye göre, Şambayat beldesinde daha önceden hasadı yapılan tarlada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer arazilere de sıçradı. Jandarma ve itfaiyeye haber veren köylüler, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bin 200 dönüm tarla kül oldu. Tarlaların hasadının yapıldığı ve bazı tarlalarda samanların bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:52
  1. Adıyaman
  2. Besni
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