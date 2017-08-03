Samaras, Samsunspor’a çok yakın

Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, son zamanlarda spor kamuoyunda yer alan dedikodular ve bir türlü gerçekleşmeyen yabancı futbolcu transferleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yabancı transferinde 1 hafta geç kaldıklarının altını çizen Başkan Erkurt Tutu, “Samsunspor’da ekonomik sıkıntı her zaman var. Bugün de var, dün de vardı yarın da olacak. Ama Samsunspor Kulübü’nü doğru yönetmek istiyoruz, borçlandırmak istemiyoruz. Kendimize göre bir bütçe oluşturduk, bütün transferlerimizi ona göre yapmak istiyoruz. 4 yabancı ile anlaştık. Daha önceki görüşmelerimize göre bu peşinatları hazırladık. Anlaştığımız futbolcuların kendi kulüpleriyle sözleşmelerini fes etmelerini bekliyoruz. Daha sonra da bu oyuncuları Samsun’a getirip, sözleşme imzalatacağız. Transferde 1 hafta geç kaldık. İyi oyuncular almaya çalıştığımız için geç kaldık” dedi.

“4 milyon verince transfer tahtası açılacak”

Şu anda yapılan 13 futbolcuya transfer tahtası açıldıktan sonra lisans çıkartacaklarını ifade eden Başkan Tutu, “Samsunspor Kulübü’nün 4 milyona yakın transfere engel futbolcu borcu vardır. Bu takım geçen sene 10 milyona yakın transfere engel borcu ödeyip transfer yapmıştır. Bu sene de o parayı öder ve transferi yapar. Alacaklı futbolcular ile görüşmelerimiz sürüyor. Uzlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var. Çoğuyla da protokol aşamasına geliyoruz. Onlar da Samsunspor Kulübü’nden paralarını almak istiyorlar. Transfere engel borçlar çözülecek ve Samsunspor transfer ettiği futbolculara lisanslarını çıkartacak. Bu transfere engel bir şey değil. Biz şu ana kadar 13 transfer yaptık” diye konuştu.

“Samaras ile son aşamaya geldik”

Yunanlı forvet Samaras ile anlaşma noktasında olduklarının altını çizen Tutu, “Samaras ile görüşüyoruz, başka oyuncularla da görüşüyoruz. Samaras’ın Samsunspor’a gelmeyeceği ve yönetimin hayal kurduğu konuşuluyor. Samaras ile son aşamaya geldik. Hocamız da çok istiyor. Samsunspor’a çok ciddi bir oyuncu kazandırabiliriz diyor. Son şartlarımız uyarsa anlaşma sağlayacağız. Samaras gibi o bölgede oynayan 2-3 tane daha Samaras kadar kaliteli alternatifimiz daha var. Samaras olmazsa başka oyuncu alacağız. 4 yabancı daha alıp transferi kapatacağız” şeklinde konuştu.

"Taraftarların ıslıklaması tek kelimeyle beni çok üzdü"

Başkan Tutu, stat açılışında kendisine ve bazı siyasilere yapılan ıslıklama olayı hakkında ise şunları söyledi:

“Statta yuhalanma ve ıslıklanma olayı önlem alınacak bir konu değil. Ben de yuhalandım, ıslıklandım. Siyasilerin ve benim ıslıklanman üzücü. Yusuf Bey, bu şehrin belediye başkanı, ağabeyi, bu şehrin güzelleşmesine katkı sağlayan en önemli insanlardan biri. Benim geçmişte başkanlık yaptığım dönemde de ondan önce de bu takıma elinden gelen desteği sonuna kadar yapan bir insan. Kulüp başkanlığı da yaptı. Herkesin sıkıntısı olduğunda kapısını çaldığı bir insan olmuş. Taraftarların ıslıklaması tek kelimeyle beni çok üzdü. Bizim kabahatimiz neydi? Ama taraftarların verdiği karara da saygı duymak lazım. Benim onlara neden ıslıkladınız deme şansım yok. Sadece üzüntü duydum.”