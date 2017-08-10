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Samanlık yapılan asırlık cami cemaate kavuşuyor

Ardahan'da, 306 yıl önce kent merkezinde yapılan ve 78 yıl önce açık artırmayla 15 liraya satılıp samanlık olarak kullanılan tarihi Müderris İbrahim Efendi Camii, Ardahan Müftülüğünün çalışmasıyla restore edilip, ibadete hazır hale getirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 02:12
Samanlık yapılan asırlık cami cemaate kavuşuyor

ARDAHAN - CHP’nin açık artırmayla 15 lraya sattığı cami, cemaatine kavuşuyor. Ardahan'da, 306 yıl önce inşa edilen ve 78 yıl önce satıldıktan sonra samanlık olarak kullanılan tarihi cami, restore edilip yeniden ibadete hazır hale getirildi.

 Kentin Halil Efendi Mahallesi'ndeki üç camiden biri olan, 1711'de inşa edilip 1939 yılında tek parti zihniyetinin temsilcisi CHP tarafından açık artırmayla 15 liraya satıldıktan sonra yıllarca samanlık olarak kullanılan tarihi Müderris İbrahim Efendi Camii'nin ibadete açılması amacıyla 4 yıl önce Ardahan Müftülüğünce çalışma başlatıldı. Bu çerçevede camiyi satın alan mülk sahipleriyle yapılan görüşmenin ardından varılan anlaşmayla tarihi cami restorasyon için Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi. Restore edilerek aslına uygun hale getirilen cami için Ardahan Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığından kadro talebinde bulundu. İmam hatibin atanmasıyla tarihi camide 78 yıl aradan sonra ilk kez ibadet edilecek. Ardahan Müftüsü Şaban Kondi, tarihi Müderris İbrahim Efendi camisinin yanı sıra Ordu Cami, Mevlüt Efendi Cami'nin de benzeri durumda olduğunu belirterek, ancak Müderris İbrahim Efendi Camisi'nin uzun yıllar farklı amaçlarla kullanıldığını anlattı.

SAMANLIK YAPILMIŞTI

Müderris İbrahim Efendi Camii'ni asli hüviyetine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kondi, "Daha önce burası samanlıktı, hayvanların kaldığı yerdi. Ben yeni göreve geldim. Burası ile ilgili aldığımı bilgiler bu. Bu camimiz, kadrosunun da atanmasıyla amacına uygun olarak kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Ardahan Merkez Halil Efendi Mahallesi'nde 1711 yılında yapılan, 1939'da Kars Vakıflar Memurluğunca 15 lira bedelle İzzet Yüce'ye satılan Müderris İbrahim Efendi Camisi, 526 metrekare alanda yer alıyor.

Bölgede en eski tarihi camilerden biri olarak kayıtlara geçen cami, kübik altyapı üzerine dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiş. Camide doğuda 2, batıda 3 ve kıble tarafında da 2 olmak üzere toplam 7 mazgal pencere bulunuyor.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 02:12
  1. Ardahan
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