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Samanların arasından zehir fışkırdı

Mersin'de saman yüklü bir kamyonda yapılan aramada 11 çuval içerisinde 566 kilogram esrar ele geçirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:11
Samanların arasından zehir fışkırdı

Mersin'de saman yüklü bir kamyonda yapılan aramada 11 çuval içerisinde 566 kilogram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda esrarı kente getirmeyi hedefleyen şüphelileri takibe aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu serbest bölge gişelerinde önlem alan ekipler, saman yüklü bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

Kamyondaki aramada, samanların arasına gizlenmiş 11 çuval içerisinde 139 paket halinde toplamda 566 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:11
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Gaziantep
  3. Mersin
  4. Adana
  5. Mers
  6. Tarsus
  7. Narkotik
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