Saman yüklü tır alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Avanos’tan Nevşehir istikametine gelmekte olan Ramazan Dinç yönetimindeki 68 KF 287 plakalı saman yüklü tır bir anda alev aldı. Tırın alev almasıyla birlikte tır sürücüsü kendisini dışarı atıp kurtarırken yangını yoldan geçen diğer sürücüler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kısa sürede olay yerine varmasıyla birlikte alev alan saman yüklü tır yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, Nevşehir-Avanos yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.