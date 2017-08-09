Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Saman yüklü tır alev aldı

Nevşehir-Avanos karayolunda seyir halindeki saman yüklü tır henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:59
Saman yüklü tır alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Avanos’tan Nevşehir istikametine gelmekte olan Ramazan Dinç yönetimindeki 68 KF 287 plakalı saman yüklü tır bir anda alev aldı. Tırın alev almasıyla birlikte tır sürücüsü kendisini dışarı atıp kurtarırken yangını yoldan geçen diğer sürücüler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kısa sürede olay yerine varmasıyla birlikte alev alan saman yüklü tır yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, Nevşehir-Avanos yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:59
  1. Nevşehir
  2. Avanos
  3. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'a şok! FBI baskın yaptı, belgelere el koydu
    1. Trump'a şok! FBI baskın yaptı,..
    2. Türkiye'nin buğdayına ne oldu?..
    3. Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini..
    4. Süper Kupa’da sahaya bıçak atan..
    5. Öğretmen çiftlere müjde!
    6. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü hayatını..
    7. Bu ülke için çok acil yardıma ihtiyaç..
    8. 'Diyanet'in başına Nihat Hatipoğlu'..
    9. Erdoğan uyardı: Gereken dersleri..
    10. Muş’un karpuz ve kavunu tezgahlardaki..
    11. Adıyaman Üniversitesinin kreşine yoğun..
    12. Saman yüklü tır alev aldı
    13. Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak..
    14. Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor..
    15. Milli Tren 2019 yılında raylara inecek
    16. Antalya Valisi Karaloğlu’ndan salgın..
    17. Vinçten düşen kaynakçı hayatını kaybetti
    18. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral..
    19. Soldado Fenerbahçede!
    20. Batman’daki yerel sanatçıların..
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...