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Saman yüklü kamyondan zehir fışkırdı

Şanlıurfa'da polisin yol kontrolü sırasında aranana saman yüklü kamyondan esrar çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.

25 Haziran 2017 Pazar 16:10
Saman yüklü kamyondan zehir fışkırdı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü yaparken durumundan şüphelendikleri Mehmet Ç. yönetimindeki 63 YP 212 plakalı kamyonu durdurup arama yaptı.

710 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı aramada kamyonun kasasında samanların altında çuvallar içerisine gizlenmiş 710 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, sürücü Mehmet Ç. ile yanında bulunan Olgun B.'yi gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 16:10
  1. Şanlıurfa
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