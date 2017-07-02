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Saman yüklü kamyon kül oldu

Denizli-Antalya karayolunda seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kül oldu.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:10
Saman yüklü kamyon kül oldu

Olay, Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran Mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Metin Ergen yönetimindeki 15 PT 993 plakalı saman yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçtaki yangını fark eden sürücü Metin Ergen aracı durdurup, yanındaki Ümmü Gülsüm Ergen ile birlikte kendilerini dışarı attı. Yangını kendi başına söndüremeyen sürücü, durumu hemen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verdi. Samanların rüzgarın etsiyle alevlenmesi nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi, samanlar kül oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:10
  1. Antalya
  2. Denizli
  3. Cankurtaran
  4. Yangın
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