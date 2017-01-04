Saman nezlesi sorununa bitkisel çözümler!

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Saman nezlesi nedir?

Alerjik rinit olarak da bilinen saman nezlesi, alerjenlerin burunda bulunan hava yolu mukozasına yapışarak iltihabi reaksiyonlar başlatması sonucu oluşur.

Saman nezlesinin belirtileri nelerdir?

- Burun akıntısı ve tıkanıklığı

- Gözlerde sulanma ve kaşıntı

- Boğazda, burunda veya üst damakta kaşıntı

- Halsizlik

- Algılama güçlüğü

- Uyku bozukluğu

- Öksürme ve boğaz ağrısı

- Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı

- Gözaltının şişmesi ve morarması

- Koku ve tat duyularında azalma

- Hırıltılı solunum

Saman nezlesinin nedenleri nelerdir?

Polenler, ağaçlar, küf, toz, hayvan tüyleri, kuru ve rüzgarlı havalar saman nezlesinin nedenleridir.

Saman nezlesine karşı nelere dikkat edilmeli?

- Tozlu ve polenli ortamlarda bulunulmamalı. Mecbur kalındığı durumlarda mutlaka maske takılmalı

- Pamuklu ve sentetik battaniyeler tercih edilmeli

- Ev havası nemli tutulmalı

- Düzenli egzersiz yapılmalı

- Sigaradan uzak durulmalı

- Saman nezlesi ilaçları düzenli olarak kullanılmalı

- Polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencereler kapalı tutulmalı

- Tüylü veya yünlü battaniyelerden uzak durulmalı

- Evde hayvan ve bitki beslemekten kaçınılmalı

- Dengeli beslenilmeli

- Her gün düzenli duş alınmalı ve kıyafetler değiştirlmeli

- Dışarı çıkarken gözlük ve şapka takılmalı

Saman nezlesi nasıl tedavi edilir?

1. Alerjen uyaranlarla temasın kesilmesi

2. İlaç tedavisi

3. Hiposensibilizasyon (aşı tedavisi)

4. Cerrahi Tedavi

İlaç tedavisi

Antihistaminikler, dekonjestanlar, kromolin ve kortizonlu ilaçlar saman nezlesinin tedavisinde kullanılır.

Aşı tedavisi

Sorunun 2 yıldan fazla devam etmesi durumunda önerilir. Bu yöntemle bağışıklık sisteminin tepki mekanizması değiştirilmeye çalışılmaktadır. Uygulama, alerjen maddelerin belirli miktarda vücuda verilmesi ile yapılır. Tedavi 3-5 yıl süreyle uygulanır. İlk 3 yıl içinde yeterli iyileşme görülmezse tedavi sona erdirilir.

Cerrahi tedavi

Aşırı büyümüş burun etlerinin veya poliplerin tedavisine yönelik olarak yapılır.

Saman nezlesi sorununa bitkisel çözümler!

Tere otu: 1-2 dal tere otu tüketerek saman nezlesinin yol açtığı hapşırık, gözde batma, burun akıntısı, gibi sorunları giderebilirsiniz.

Üzerlik tohumu: 2-3 yemek kaşığı üzerlik tohumunu suyun içinde kaynatın ve buharını burundan soluyun.

UYARI: Kesinlikle bu suyu içmeyin.

Okaliptüs ve nane esansı kürü: 300 ml kaynamış sıcak suyun içine birkaç damla okaliptüs ile nane esansı damlatın ve buharını burundan soluyun

Lavanta ve badem yağı kürü: Badem ile lavanta yağını bir kasede karıştırın. Daha sonra bu karışımı burun ve çevresine masaj yaparak uygulayın

Mürver çiçeği, ısırgan otu, hindiba, ıhlamur kürü: 2 ölçü mürver çiçeği, 2 ölçü ısırgan otu, 1 ölçü ıhlamur ve 1 ölçü hindiba otunu ince bir şekilde kıyın. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alarak 1 su bardağı sıcak suda demleyin. Elde edilen çayı her gün 2-3 bardak şekersiz olarak için.

Papatya ve at kuyruğu çayı: Bu çaylardan herhangi birini burun temizliği için kullanabilirsiniz.

Limonlu su: Limonlu su ile burunu temizleyerek saman nezlesi etkilerini azaltabilirsiniz.