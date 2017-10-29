Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Saman fiyatları yükseldi

Edirne’de yaz aylarında tarlada 5 liraya satılan saman balyası, 2 katına çıkarak 10 liradan alıcı buluyor.

29 Ekim 2017 Pazar 17:07
Saman fiyatları yükseldi

Trakya'nın samanı, özellikle Egeli saman tüccarları tarafından ilgi görüyor. Ortalama 28 kilo olan saman balyası, kış aylarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından rağbet görüyor. Trakyalı çiftçiler, yazın aylarından topladıkları saman balyalarını, kış aylarında satmak için kapalı alanlarda muhafaza ederek müşterilerini bekliyor.

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde saman tüccarlığı yapan Engin Yıldız, saman fiyatlarının yükseldiğini belirterek, “Temmuz ayında saman balyasının tanesini 5 liradan Aydın’a sattım. Şimdi fiyatlar 2 kat yükseldi. Saman balyasının tanesi 10 liradan alıcı buluyor. Edirne’nin samanı Aydın’dan saman tüccarları tarafından ilgi görüyor. Yazın bolluk vardı samanda fiyatlar düşüktü şimdi saman azaldı piyasada fiyatlarda yükseldi. Daha da yükselebilir. Saman hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip. Yem rasyonunda kullanılıyor. Saman olmadan hayvancılık yapmak mümkün değil. Hele aile tipi işletmelerde saman daha da önemli. Buradan satılan samanlar, Ege’de tane olarak ya da kilo ile satılıyor” dedi. 

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 17:07
  1. saman
  2. fiyatları
  3. tavan
  4. yaptı
  5. haberler
  • AmmarAmmar1 sa önce
    Devletin tarıma el atması şart et pahalı saman yok biz ne üretiyoruz? Teknoloji desen o da yeterli değil yeterli olsa Rusya dan neden silah alalım?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan: Zor oyunu bozar
  1. Erdoğan: Zor oyunu bozar
  2. Süper Lig'de Trabzonspor,..
  3. Siyasette günün özeti - 29 Ekim 2017
  4. Çocukların bayrak sevgisi böyle..
  5. Somali'de saldırı: Çok sayıda ölü var
  6. İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet,..
  7. Melih Gökçek'ten istifa sonrası ilk..
  8. Konyaspor, Osmanlıspor'u üzdü
  9. Barcelona Cumhuriyet Bayramı'nı böyle..
  10. Siyonistlerin yıkım işgali
  11. Mesud Barzani'nin yerine kim gelecek?..
  12. İstanbul Müftülüğü üniversite yaptırıyor
  13. Camiler gençlerle güzel
  14. AB'yi korkutan gelişme, yıkıcı dalga..
  15. İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu'..
  16. Komandolardan nefes kesen eğitim
  17. Kış lastiği hakkında doğru bilinen..
  18. Melih Gökçek'in keyfi yerinde
  19. Yer Adana... 80 saniyede silip süpürdü
  20. Fatih Erbakan kimdir?
Azgın azınlığa boyun eğdi
Azgın azınlığa boyun eğdi
İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
Kritik uyarı: Afrin'i almazsak Hatay gider
Kritik uyarı: Afrin'i almazsak Hatay gider