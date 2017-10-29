Saman fiyatları yükseldi

Trakya'nın samanı, özellikle Egeli saman tüccarları tarafından ilgi görüyor. Ortalama 28 kilo olan saman balyası, kış aylarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından rağbet görüyor. Trakyalı çiftçiler, yazın aylarından topladıkları saman balyalarını, kış aylarında satmak için kapalı alanlarda muhafaza ederek müşterilerini bekliyor.

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde saman tüccarlığı yapan Engin Yıldız, saman fiyatlarının yükseldiğini belirterek, “Temmuz ayında saman balyasının tanesini 5 liradan Aydın’a sattım. Şimdi fiyatlar 2 kat yükseldi. Saman balyasının tanesi 10 liradan alıcı buluyor. Edirne’nin samanı Aydın’dan saman tüccarları tarafından ilgi görüyor. Yazın bolluk vardı samanda fiyatlar düşüktü şimdi saman azaldı piyasada fiyatlarda yükseldi. Daha da yükselebilir. Saman hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip. Yem rasyonunda kullanılıyor. Saman olmadan hayvancılık yapmak mümkün değil. Hele aile tipi işletmelerde saman daha da önemli. Buradan satılan samanlar, Ege’de tane olarak ya da kilo ile satılıyor” dedi.