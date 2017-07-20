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Saman fiyatları arpa ve buğdaya yaklaştı

Diyarbakır'da tarlada kilogramı 55 kuruştan alıcı bulan saman fiyatları piyasada 90 kuruş civarında seyreden arpa ve buğdayla yarışıyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:43
Saman fiyatları arpa ve buğdaya yaklaştı

Diyarbakır'da bu yıl hububatta beklenilenin üzerinde rekoltenin gerçekleşmesinin ardından mercimekten elde edilen kırmızı saman prim yaptı. Tarlada kilogramı 55 kuruştan alıcı bulan saman fiyatları piyasada 90 kuruş civarında seyreden arpa ve buğdayla yarışıyor. 

Diyarbakır'da bu yıl hububatta beklenilenin üzerinde rekoltenin gerçekleşmesi samana da prim yaptırdı. Mercimekten elde edilen kırmızı saman 55, buğdaydan elde edilen beyaz saman ise 35 kuruştan alıcı buluyor. Çiftçiler ise, buğday ve arpa için belirlenen birim fiyatlarının düşük olması nedeniyle samana sıkı sıkı sarılıyor.

20 yıldır bölgeden Türkiye'nin çeşitli bölgelerine saman gönderen Abdulkadir Tanrıverdi, saman fiyatlarının neredeyse arpa ve buğday fiyatlarıyla yarışır duruma geldiğini belirterek, bu sayede çiftçinin teselli bulduğunu belirtti.

"SAMAN BULUNMADIĞI İÇİN FİYATLAR YÜKSELDİ"

Şimdi 25 kuruştan arpa samanını tarladan yüklediklerini belirten Tanrıverdi, "Ondan dolayı buğday, mercimek satılmıyor. Diyarbakır bölgesinde saman olmazsa bütün çiftçiler perişan duruma düşmüşler. Eğer saman olmasaydı bütün piyasalar durmuştu. Beyaz samanın kilosunu 25 kuruştan yüklüyoruz bugünkü fiyatlara göre. Kırmızı samanı 50-55 kuruştan yükleme yapıyoruz.

Arpa fiyatı 90-95 kuruş arasındaydı şimdi düştü. Ondan dolayı samandan olmasa bütün Diyarbakır çiftçileri perişan haldedir. Hemen hemen arpa fiyatıyla yarışmaktadır. Arpa samanı da 25 kuruştan bulunmuyor. Türkiye genelinde saman bulunmadığı ve Diyarbakır'da olduğu için fiyatlar yükseldi. Güneydoğu'dan kuraklık geçti, ondan sonra Yozgat, Sivas, Konya tarafından saman olmadığı bilgisini aldık. Diyarbakır'da tüm Türkiye'ye gönderiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 14:43
  1. Saman
  2. Arpa
  3. Buğday
  4. Diyarbakır
  5. Sivas
  6. Konya
  7. Yozgat
  8. Güneydoğu
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