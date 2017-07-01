Saman bolluğu besicileri rahatlattı

Aydın’da hasat mevsimin başlamasının ardından hayvancılık ve besicilik ile uğraşanları saman telaşı sardı. Yörede saman bolluğu yaşanırken fiyatlardaki uygunluğun sebebi olarak bu yıl yağış miktarlarının yüksek olması ve buna bağlı olarak da ekin boylarının uzun kalması gösteriliyor. 8-10 TL arasında satılan samanın paketi veya balyası çevre illerden saman satıcılarının gelmesiyle ileriki günlerde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Bu yıl hububattan iyi verim alan üreticiler saman fiyatlarının düşmesinden pek memnun olmazken, besiciler ve hayvancılık ile uğraşanlar ise bu durumdan hayli memnun olduğunu açıkladı.

Buğday sezonunun verimli geçmesinden dolayı samanın da çok olduğunu ve bu da besiciyi sevindirdiğini dile getiren Yenipazar Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kozbek, “Bu sene Aydın ovasından iyi bir mahsul kalktı. Samanda taban fiyatları da buna bağlı olarak kilosu 50 kuruş üzerinden değerlendiriliyor. Bu da makul fiyat. Biçördöver fiyatları da dekar başına 24-25 TL üzerinden değerlendiriliyor. Paket başına da 1.20-1.30 gibi bir fiyat alınıyor” dedi.

TMO alım yapmadı fiyatlar düştü

TMO’nun alım yapmamasının fiyatlarda etkili olduğunu kaydeden Kozbek, “Yıllardır Toprak Mahsulleri Ofisi, Tariş depolarında alım yapıyordu. Ama bu sene gelmedi ve bu yüzden tüccardaki alım fiyatı da düştü. Bu da biraz üreticiyi üzdü. Kilosu 90-95 kuruştan satılan buğday şimdi 80-85 kuruşa kadar düştü. Üretici bu konuda biraz dertli” ifadelerini kullandı.