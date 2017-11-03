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Şam kırsalına operasyon başladı

Heyet Tahrir Eş Şam liderliğindeki Suriyeli Muhalifler, Şam kırsallarında başlatılan yeni operasyonun ilanını yaptı.

03 Kasım 2017 Cuma 16:02
Şam kırsalına operasyon başladı

“Ceyşu Muhammed” Operasyon odası askeri komutanı Abdullah el-Ahmed İba ajansına yaptığı açıklamada: “Bu sabah operasyon odası, “Harmun’un Zincirlerinin Kırılması” operasyonunu başlattıklarını, operasyonun Şam kırsalına bağlı özgür Harmun köylerinden baskının azaltılması ve kuşatmanın kaldırılması için başlatıldığını” açıkladı.

Abdullah şunları ekledi: “Allah’ın lütfu ile çatışmanın başlamasından sonra birkaç saat içerisinde ilerleme kaydedildi. Mücahidler, piyadeler için geçiş güzergahını açtılar ve savaş tüm hızıyla devam etmekte.”

Bu sabah Operasyon odasının yayınladığı bir beyanda, sadık mücahidlere bir mesaj iletildi. Mesajda, uluslararası baskılara aldırış edilmemesi ve mübarek Suriye devriminin başından itibaren birlikte yürütülen mücadele yolunu tamamlamak için kardeşlerinin saflarına katılınması gerektiğine değiniliyor.”

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:02
  1. Ceyşu Muhammed
  2. Harmun’un Zincirlerinin Kırılması
  3. SURİYE
  4. MUHALİFLER
  5. ŞAM
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