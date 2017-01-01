Şam Alimleri birleşme için fetvayı verdi!

Aralarında Abdullah Muhaysininde bulunduğu Şam topraklarında yaşayan Alimler birleşme için fetvayı verdi.
Şam topraklarındaki Alim'ler birleşme için Ahrar Şam ,Şamın Fethi Cephesi, Ecnadu Şam, Nurettin Zengi Tugayı, Türkistan İslam Cemaati, Ensarud Din ve Liwa Hak Tugayı için birleşmeleri vaciptir denildi.
Şam Alimlerinin Fetvaları yayınlandıktan kısa bir süre sonra Ahraruş Şamda yer alan 43 şeri fetvayi desteklediklerini bildirdi. Akabinde Şamın Fethi Cephesinin 17 şeri memnuniyetle fetvayı karşıladıklarını ve desteklediklerini bildirdiler.
Kaynak: Islah Haber