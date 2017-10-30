Salzburg-Atiker Konyaspor maçının hakemi açıklandı

Atiker Konyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında 2 Kasım Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Salzburg takımıyla oynayacağı maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stadion Salzburg'da 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05'te başlayacak karşılaşmada Paolo Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak.

Maçın 4. hakemi Ciro Carbone, ilave yardımcı hakemleri ise Marco Guida ve Marco Di Bello olacak.