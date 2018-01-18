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Saltanatı kısa sürdü! sert düştü

Bitcoin, 1 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bitcoin'in değeri 10 bin doların da altına düştü

18 Ocak 2018 Perşembe 09:10
Saltanatı kısa sürdü! sert düştü

Çin ve Güney Kore'nin açıklamaları kripto para piyasasını sarstı. Düzenleme haberleriyle piyasada düşüş hız kazandı. Bitcoin, 1 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bitcoin'in değeri 10 bin doların da altına düştü. 9 bin 600 dolara kadar gerileyen bitcoin gibi diğer kripto paralar da düştü. Ethereum yüzde 25 düşüşle 800 doların da altına indi. Ripple yüzde 32 düşüşle 0.90 dolara kadar geriledi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 09:10
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