Saltanatı kısa sürdü! sert düştü

Çin ve Güney Kore'nin açıklamaları kripto para piyasasını sarstı. Düzenleme haberleriyle piyasada düşüş hız kazandı. Bitcoin, 1 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bitcoin'in değeri 10 bin doların da altına düştü. 9 bin 600 dolara kadar gerileyen bitcoin gibi diğer kripto paralar da düştü. Ethereum yüzde 25 düşüşle 800 doların da altına indi. Ripple yüzde 32 düşüşle 0.90 dolara kadar geriledi.