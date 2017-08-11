FETÖ davasında salonu karıştıran cevap: Ha ha ha diye gülüyorum size...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın dokuzuncu celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

DAVADA GERGİNLİK

Sanık Akyüz'ün, "Fetullah Gülen'in kitaplarını okudunuz mu?" sorusuna verdiği cevap salonda tansiyonu yükseltti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi içindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, dün savunmasını tamamlayan sanık Bilal Akyüz'ün, bugünkü celsede çapraz sorgusuna geçildi. Sorular üzerine Akıncı Üssü'nde, Adil Öksüz ve FETÖ'nün diğer sivil imamlarını görmediğini söyleyen Akyüz, bir kısım müşteki vekili Avukat Emrullah Beytar'ın, "Fetullah Gülen'in kitaplarını okudunuz mu?" sorusuna "Hayır" diye cevap verdi.

Bunun üzerine tekrar söz alan Avukat Beytar, "Said Nursi ile ilgili yazdığım bir kitap nedeniyle Fetullah Gülen'in bütün kitaplarını okudum. Sanığın dünkü savunmasında verdiği gemi örneği Gülen'in kitaplarında geçiyor. Gülen'in kitaplarını okumayan bu örneği veremez. Sanık ayak üstü yalan söylüyor" değerlendirmesini yaptı. Bu sözlere sanık avukatlarından yoğun tepki geldi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray bunun üzerine avukattan sorusunu yorum yapmadan sormasını istedi. Avukatın, "Fetullah Gülen'in kitaplarını okumayan bu örneği veremez. Bunu nasıl izah ediyorsunuz?" sorusuna sanık Akyüz, "Ha ha ha diye gülüyorum size" şeklinde cevap verdi.

Bu cevap üzerine müştekilerin oturduğu bölümden yoğun tepki geldi. Salonda bir anda tansiyon yükselirken, bazı müştekiler sanığa yönelik bağırarak sinkaflı sözler sarf etti.