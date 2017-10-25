Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
Yeni parti kuran Meral Akşener basın toplantısı düzenledi. Akşener’in bazı sözleri alay konusu oldu.25 Ekim 2017 Çarşamba 11:36
Sabah saatlerinde 'İyi Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimine teslim eden Meral Akşener, yeni partisini Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye İyi Olacak’ sloganıyla kamuoyuna açıkladı.
Kurduğu partinin ‘çıkar yolu’ olduğunu savunan Akşener’in konuşması yer yer salondakilerin sloganları ile kesildi.
Kendisine yönelik ‘Başbakan Meral’ sloganlarına sessiz kalamayan Meral Akşener ‘Ne başbakanı Cumhurbaşkanı’ karşılığını verdi.
Akşener’in bu çıkışı sosyal medyada alay konusu oldu.
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hamido20 dk önce benbaşbakan olcem demiş tiolmadıhay hay tabi tabi cumhur başkan lı da sizi bekliyor. Oraya yürürken siyaset çöplüğüne düşme haaabdılatfşener gibi Rabia Zafer 3 sa önce Çok Beklersin. milletim4 sa önce IYILIGIN VE IYILERIN ICINE ETTINIZ!Sakin bu kelimeleri agziniza almayin!yakismiyor!Bu millet senin darbecilere nasil baktigini merak ediyor!Hadi soyle bakalim! Sabri4 sa önce Fetocu yorum. Sinsi ve alcak. a_men5 sa önce Meral Aksener=gezi/ zekali .........Cumhur Bakanligi 2019 bitti yor sTabi yine darbe girisimi olmaz sa.. cansel5 sa önce Neyi araştırıyorsun bacım herşey ortada ya hep yahiç Ya devam ya tamam ya teslimiyet ya tam bağımsız türkiye doğru yol REİS tir Faruk5 sa önce O bile sistemi kabul etmis demekki. Bekir gökçe6 sa önce Pensilvanyadan iyi gorunyomeralin kurduğu içki partisi şafak paveyde meralin iyi partisine katılacakmış beraber sallayacaklarmış biliyosunuz pavey demirtaşinkini sallamiştiya şimdide teyzeninkini sallayck iyi olur iyi amateyzenin sallayacsşeyide yokpavey iyi sallasada kadın uykudan uyansa bari yoksa uykusu kabusa donecek pensilvanyadakinin kucağıçök rrahat galiba birturlu uykudan uyanamıyoriyi uykular iyi kelimesinide kirlettiniz ya yuh olsun Sayad8 sa önce Bunun gibiler nasıl hala bulunup vatan hainliģinden yargılanmaz. Acaba çok mu zor tespit etmek. Fetonun makrubesini yedigini açıkça itiraf ediyor. Bahar8 sa önce Neden yeni bir parti kurulmasın Türkiye nin taze kana ihtiyacı yok mu tekel mi Akparti veya CHP sandık var hodri meydan bende ak partiliyim ama son zamanlarda güvenim sarsıldı araştırma içindeyim.....