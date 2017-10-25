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Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı

Yeni parti kuran Meral Akşener basın toplantısı düzenledi. Akşener’in bazı sözleri alay konusu oldu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:36
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı

Sabah saatlerinde 'İyi Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimine teslim eden Meral Akşener, yeni partisini Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye İyi Olacak’ sloganıyla kamuoyuna açıkladı.

Kurduğu partinin ‘çıkar yolu’ olduğunu savunan Akşener’in konuşması yer yer salondakilerin sloganları ile kesildi.

Kendisine yönelik ‘Başbakan Meral’ sloganlarına sessiz kalamayan Meral Akşener ‘Ne başbakanı Cumhurbaşkanı’ karşılığını verdi.

Akşener’in bu çıkışı sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 11:36
  1. meral akşener
  2. iyi parti
  • hamidohamido20 dk önce
    benbaşbakan olcem demiş tiolmadıhay hay tabi tabi cumhur başkan lı da sizi bekliyor. Oraya yürürken siyaset çöplüğüne düşme haaabdılatfşener gibi
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    Çok Beklersin.
  • milletimmilletim4 sa önce
    IYILIGIN VE IYILERIN ICINE ETTINIZ!Sakin bu kelimeleri agziniza almayin!yakismiyor!Bu millet senin darbecilere nasil baktigini merak ediyor!Hadi soyle bakalim!
  • SabriSabri4 sa önce
    Fetocu yorum. Sinsi ve alcak.
  • a_mena_men5 sa önce
    Meral Aksener=gezi/ zekali .........Cumhur Bakanligi 2019 bitti yor sTabi yine darbe girisimi olmaz sa..
  • canselcansel5 sa önce
    Neyi araştırıyorsun bacım herşey ortada ya hep yahiç Ya devam ya tamam ya teslimiyet ya tam bağımsız türkiye doğru yol REİS tir
  • FarukFaruk5 sa önce
    O bile sistemi kabul etmis demekki.
  • Bekir gökçeBekir gökçe6 sa önce
    Pensilvanyadan iyi gorunyomeralin kurduğu içki partisi şafak paveyde meralin iyi partisine katılacakmış beraber sallayacaklarmış biliyosunuz pavey demirtaşinkini sallamiştiya şimdide teyzeninkini sallayck iyi olur iyi amateyzenin sallayacsşeyide yokpavey iyi sallasada kadın uykudan uyansa bari yoksa uykusu kabusa donecek pensilvanyadakinin kucağıçök rrahat galiba birturlu uykudan uyanamıyoriyi uykular iyi kelimesinide kirlettiniz ya yuh olsun
  • SayadSayad8 sa önce
    Bunun gibiler nasıl hala bulunup vatan hainliģinden yargılanmaz. Acaba çok mu zor tespit etmek. Fetonun makrubesini yedigini açıkça itiraf ediyor.
  • BaharBahar8 sa önce
    Neden yeni bir parti kurulmasın Türkiye nin taze kana ihtiyacı yok mu tekel mi Akparti veya CHP sandık var hodri meydan bende ak partiliyim ama son zamanlarda güvenim sarsıldı araştırma içindeyim.....
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