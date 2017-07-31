Salihli’nin yağmur suyu hattı çalışmasına inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmur sularının tehdit oluşturmasını önlemek için yağmur suyu hattı imalatlarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçe merkezinde 25 milyon TL yatırımla 25 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor. MASKİ ekiplerince, hat döşeme çalışmalarının sürdürüldüğü Atatürk ve Şüheda caddelerinde MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile bir araya gelen Aslay, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur suyu hattı çalışmasının ilçe için çok önemli bir hizmet olduğunu belirterek çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a teşekkür etti.

“Çalışmamız son sürat devam ediyor”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, yağmur suyu hattı çalışmasının Salihli için çok önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün Salihlili hemşehrilerimize söz verdiği yağmursuyu hattı çalışmalarımıza geçtiğimiz haftalarda başladık. Yağmursuyu hattımız ile yağışlı havalarda ortaya çıkan su taşkını manzaraları tarih olacak. Atatürk ve Şüheda caddelerinde yapılan hatların tamamlanmasının ardından ekiplerimiz Garaj Caddesi’nde çalışmalarına başlayacak. Hem MASKİ Genel Müdürlüğümüz hem de Salihli Belediyemizce çalışmalar yakından takip ediliyor. Yağmursuyu hatlarımızı en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız” dedi.

Aslay’a; Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İşleri Şube Müdürü Ali Rıza Ünveren, MASKİ 2. Bölge Şube Müdürü Nilhan Kılıç ve MASKİ İlçe Şefi Serdar Budak eşlik etti.