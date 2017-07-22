Salihli’nin beklediği dev proje hızla ilerliyor

Başkan Kayda, eski kamyon garajının bulunduğu 19 bin metrekarelik alanda yapım çalışmalarının hızla devam ettiği modern pazaryeri, yeraltı otoparkı ve bedesten çarşısı inşaatını gezerek, şantiye şefinden bilgi aldı. Başkan Kayda, Salihli’ye ayrı bir değer katacak olan çalışmaların 24 saat sürdüğünü ifade ederek, kentin 500 araçlık yeraltı otoparkı ve bedesten çarşısı ile hayal ötesi modern bir pazaryerine kavuşacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Salihli’ye dev yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kayda, “Salihli’ye modern bir pazaryeri geliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesinin güçlerini birleştirerek el ele Salihli’yi değiştiriyoruz. Hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız otoparkı olan modern bir pazaryerine kavuşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile yola çıktığımız ilk günden beri büyük hizmetler veriyoruz. Modern pazaryeri projesinin maliyeti 34,5 milyon lira. Çok güçlü bir ekiple yola devam ediyoruz. Bu yılın sonu ya da 2018 yılının başında pazaryeri inşaatı bitecek. Salihli halkı bizi takip etmeye devam etsin. Bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Modern pazaryeri inşaatında jetgrout zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Kayda, yeraltı otoparkı inşaat çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Başkan Kayda’ya inceleme gezisinde, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İşleri Şube Müdürü Ali Rıza Ünveren eşlik etti.