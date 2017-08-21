Salihli’de emlakçılar, müteahhitlerle buluştu

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonuyla emlak müşavirleri, müteahhitler, mühendisler ve mimarlar düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konutların satışı esnasında ortaya çıkan sorunlar masaya yatırılırken toplantıya emlakçıların yanı sıra Salihli’deki müteahhitler, mimarlar ve inşaat mühendisleri de yoğun bir katılım sağladı. Salihli Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği Başkanı Yıldırım Yılmaz, müteahhitlerin emlakçılar vasıtasıyla konutlarını satması gerektiğini ifade ederek,“Müteahhitler yaptıkları binaları kendileri satmaya kalkıyor. Bina satmak, onun işlemleriyle uğraşmak ihtisas isteyen bir konu. Bırakın bunu biz emlakçılar yapalım. İlçede 110 emlakçı var. Güvenebilecekleri bir emlakçı bulup ortak hareket etmeliler. Karşılıklı güven ortamı oluşmalı. Hepimiz aynı gemideyiz.Gelin birlikte çalışalım. Herkes payına düşen rızkını alsın” diye konuştu.

Salihli TSO Meclis Üyesi Mehmet Altıntaş da geçtiğimiz yıllarda yapılan binaların yüzde 80’i emlakçı kanalıyla satılırken, son zamanlarda bu oranın yüzde 20’lere kadar gerilediğine dikkat çekerek, emlakçılık yasasının bir an önce çıkartılması gerektiğini ifade etti.