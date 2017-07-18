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Salihli Belediyespor’a yeni kaleci

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, kaleci Onur Kapancıgil’i transfer ederek renklerine bağladı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:50
Salihli Belediyespor’a yeni kaleci

Yeşil-Beyazlı takım, Bursa Kestel Belediyespor’da forma giyen kaleci Onur Kapancıgil ile sözleşme imzalayarak geçtiğimiz günlerde transfer edilen kaleci Mustafa Canbuldu ile birlikte kaleyi güvene aldı. Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine,Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Antrenör Murat Kahraman ile kaleci Onur Kapancıgil katıldı. Yeni transfer kaleci Onur Kapancıgil, Salihli Belediyespor’a gelmekten dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkmak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, Salihli Belediyespor’un hedefine ulaşması amacıyla güçlü bir kadro oluşturduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:50
  1. Bursa
  2. Manisa
  3. Salihli
  4. Kestel
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