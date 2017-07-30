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Salihi: IKBY'deki referandumun kimseye faydası yok

Irak Türkmen Cephesi lideri Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun "kimseye hayrı olmayacağını" söyledi. Salihi, önceliğin terör örgütü DEAŞ'ın yok edilmesine verilmesi gerektiğini ifade etti.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:38
Salihi: IKBY'deki referandumun kimseye faydası yok

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapılmasını planladığı referandumu değerlendirdi.

Salihi, "Bölge ve ülkede tepkiyle karşılanan IKBY'de yapılması planlanan referandumun hiç kimseye hayrı olmayacaktır. Bu referandum, her türlü yöntemiyle ülkeyi yeni bir kaosa sürükleyecektir." dedi.

Salihi, Bağdat ve Erbil arasında anlaşmazlık bölgesi olan Kerkük'te Türkmen, Kürt, Arap ve Süryanilerin bin yıldan beri birlikte yaşadığına dikkati çekerek, "Kerkük'ün geleceği ancak ve ancak Irak Federal Parlamentosu tarafından belirlenir." dedi.

''Referandumdan en zararlı Kürtler çıkacaktır''

IKBY referandumuna Kerkük'ü katmak gibi bir niyetin ülkeye ve bölgeye olumsuz etkileri olacağı öngörüsünde bulunan Salihi, "DEAŞ terör örgütünden tam kurtulmadan ülkeye yeni krizlerin getirilmesinin mantık dışı olduğunu" vurguladı.

Salihi, şöyle devam etti:

''On yıldan beri bir türlü kaos, terör, çatışma ve sorunlardan kurtulamayan ülkenin bölünmesini tetikleyen referandumdan en zararlı Kürtler çıkacaktır. Saddam yönetiminin devrilmesinden bu yana ciddi anlamda müktesebat elde eden Kürtler, referandum adımıyla siyasi, ekonomi ve ulusal anlamda kayıplar verecekler."

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:38
  1. Kerkük
  2. Erbil
  3. Parlamento
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