Salih Uçan sonunda patladı!

Fenerbahçe'li oyuncu Salih Uçan, kendisine yönelik yapılan eleştirilere sert cevaplar verdi. Kupa maçının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Uçan, ''Sezona çok iyi başladım ama ligde bir iki maç kötü oynadım. Tam o dönemde yeni hoca geldi ve sonuç odaklı futbol oynamak istedi. Onun ilk geldiği dönemler kötü oynayınca hoca beni kadronun dışında bıraktı.'' diye konuştu.

Antrenmanlarda çalışmadığı konusunda eleştiri yapanlara da sitemde bulunan genç futbolcu, ''Antrenman öncesinde, sonrasında her zaman çok çalışıyorum. 'Salih oynamıyorsa, çalışmıyor' algısı yaratmaya gerek yok. Bana çalışmıyor diyenler Samandıra'ya kaç kez beni izlemeye geldiler? Elimden geleni yapıyorum ama kupada oynayıp ligde kadro dışı kalmak hoş olmuyor.'' ifadelerini kullandı.

Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarını da yalanlayan Uçan,''Bu tarz haberlerden etkilenecek bir insan değilim. Hakkımda çıkan transfer haberleri A'dan Z'ye yalan. 'Kiralık gidiyor' diye haberler çıkıyor. Bize gelen herhangi bir teklif yok.''dedi.