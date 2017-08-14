Salih Uçan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen 23 yaşındaki futbolcunun geleceği netleşiyor. Salih Uçan’a Süper Lig’den birçok takım talip olmuştu.

Fanatik'te yer alan habere göre, iddialı bir kadro kuran Antalyaspor’un bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi. Rıza Çalımbay’ın kadroda görmeyi çok istediği genç futbolcu için Akdeniz ekibinin Fenerbahçe ile her an el sıkışabileceği belirtildi.

Salih’in Antalya’ya kiralanması bekleniyor.