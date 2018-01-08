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Salih Uçan askeri kampta!

Fenerbahçe'nin sezon başında Sion'a kiraladığı Salih Uçan'ın takımı devre arasını askeri kampta geçiriyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:06
Salih Uçan askeri kampta!

Fenerbahçe'nin sezon başında Sion'a kiraladığı Salih Uçan'ın takımı askeri kampa alındı. Sion Başkanı Constantin ligin ilk yarısında takımın eğer 2017 yılını son sırada bitirmeleri halinde tüm futbolcuları askeri kampa alacağını söylemişti ve dediğini yaptı.
 
Sion'un medyatik Başkanı Constantin hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda bir basın mensubunu tartaklayarak gündeme gelmişti. Constantin aynı dönemlerde takımın eğer ligin ilk yarısını puan tablosunda son sırada bitirmeleri halinde takımı askeri kampa alacağını söylemişti ve sözünü tuttu.
 
İsviçre Ligi takımlarından Salih Uçan'ın da formasını giydiği Sion kulübü devre arasını askeri kamp yaparak geçiriyor. Burada tam anlamıyla askeri kurallar uygulanıyor. Geceyi açık havada geçiren futbolcular için kurulan en önemli kurallardan birisi de, bir kişinin dahi geç gelmesi durumunda tüm takımın ceza alacak olması. Öte yandan futbolcuların aile ve arkadaşlarıyla birlikte telefonla görüşmeleri tam olarak yasaklanmadı ama belirl ölçüde kısıtlandı. (Fanatik)

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:06
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